UE a comandat alte 100 de milioane de doze suplimentare de vaccin Pfizer. Comisia comandase deja 200 de milioane de doze

Acest plan vine dupa ce alte vaccinuri comandate de UE au intampinat intarzieri cu prilejul testelor clinice, ceea ce a obligat blocul comunitar si alte state bogate sa se bazeze pentru moment pe vaccinurile oferite de un numar mai mic de producatori decat estimau initial.Vaccinul impotriva coronavirusului dezvoltat de Pfizer si BioNTech, primul care a fost aprobat de agentiile occidentale de reglementare din domeniul medicamentelor, a inceput sa fie introdus in marea Britanie si SUA si, saptamana urmatoare, ar urma sa fie aprobat pentru a fi utilizat in UE.Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a declarat joi pentru Reuters ca executivul comunitar a decis joi sa isi exercite optiunea si sa cumpere pana la 100 de milioane de doze suplimentare, in conformitate cu acordul convenit cu Pfizer si BioNTech. Comisia Europeana a comandat deja 200 de milioane de doze de vaccin, in cadrul acestui contract."Vrem sa fi siguri ca vom obtine mai multe doze pentru ca cererea este mare", a spus purtatorul de cuvant.Potrivit unor informatii publicate anterior de Reuters, blocul comunitar a acceptat sa plateasca 15,50 euro pentru fiecare doza de vaccin contra COVID-19 dezvoltat de grupul american Pfizer si compania germana BioNTech. Aceasta ar insemna un pret total de pana la 3,1 miliarde euro (3,7 miliarde dolari) pentru 200 de milioane de doze, pret care ar urma sa creasca la 4,65 miliarde euro daca ar fi achizitionate alte 100 milioane de doze de vaccin.Discutiile cu privire la noi comenzi pentru mai multe vaccinuri Pfizer, inca inainte ca primele doze sa fie livrate, scot in evidenta presiunile care UE este supusa pentru a-si asigura noi livrari si a raspunde la o pandemie care a ucis deja 470.000 de europeni si se agraveaza.Comparativ, negociatorii europeni aveau o atitudine mult mai relaxata in vara, cand pandemia parea sa fie depasita iar blocul comunitar semna acorduri de aprovizionare cu mai multi producatori de vaccinuri. Potrivit unui document intern consultat de Reuters, la o reuniune a ambasadorilor UE care a avut loc in luna iulie, un oficial al Comisiei le-a spus ambasadorilor ca UE a refuzat o oferta de 500 de milioane de doze de vaccin Pfizer si BioNTech, pentru ca pretul a fost considerat mult prea mare.Cu o populatie de 450 milioane de locuitori, blocul comunitar se bazeaza in prezent numai pe cele 200 de milioane de doze de vaccin Pfizer pe care le-a comandat deja pentru primele sale campanii de vaccinare, care ar urma sa inceapa in jurul Craciunului.In luna ianaurie 2021, UE ar urma sa aprobe si vaccinul dezvoltat de Moderna, pentru care are o comanda initiala de 80 de milioane de doze cu o optiune pentru alte 80 de milioane. Purtatorul de cuvant al UE citat de Reuters sustine ca in cursul acestei saptamani executivul comunitar isi va exercita si aceasta optiune.In total, UE a semnat acorduri pentru 1,3 miliarde doze de vaccin cu companiile Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson , AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK si CureVac, beneficiind si de optiuni pentru a achizitiona alte 660 milioane de doze. Insa testele clinice pentru vaccinurile dezvoltate de AstraZeneca si Sanofi au intampinat intarzieri, iar vaccinul dezvoltat de CureVac nu a ajuns inca in etapa testelor.