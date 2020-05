UE ar putea accelera punerea pe piata a medicamentului Remdesivir ca tratament impotriva COVID-19 inaintea SUA

Ziare.

Statele Unite, care au iritat UE printr-o tactica agresiva intr-o cursa a achizitiilor in timpul pandemiei, nu au aprobat acest medicament, produs de catre compania farmaceutica americana Gilead.Cererea de Remdesivir a crescut, in pofida faptului ca nu exista niciun tratament sau vaccin aprobat in mod oficial impotriva COVID-19."Este posibil ca o autorizatie de punere pe piata conditionata sa fie emisa in zilele urmatoare", a anuntat luni, intr-o audiere in Parlamentul European (PE), la Bruxelles, directorul Agentei Europene a Medicamentului Guido Rasi.O autorizatie UE de punere pe piata conditionata permite unui medicament sa fie vandut timp de un an in cele 27 de state membre, inainte de publicarea oricaror date cu privire la eficienta si efectele secundare ale medicamentului respectiv.EMA a recomandat deja sa se foloseasca Remdesivir din motive de comapsiune, care permit administrarea unui medicament inainte de autorizarea vanzarii acestuia.EMA a facut aceasta recomandare dupa ce Food and Drug Administration (FDA) a autorizat de urgenta medicamentul, la inceputul lui mai, in urma unor date furnizate de Gilead care arata ca medicamentul a ajutat pacienti cu COVID-19.Insa UE se indreapta acum rapid catre urmatorul pas in autorizarea procedurii.In Statele Unite, procedura echivalenta se numeste "aprobare accelerata", spre deosebire de autorizarea standard pe care FDA o acorda medicamentelor care trec de toate testele inainte sa fie lansate pe piata.In acest context, Gilead a anuntat ca negociaza cu producatori de produse chimice si medicamente pentru a produce Remdesivir pentru Europa si Asia pana cel putin in 2022.Compania negociaza totdata licente pe termen lung cu mai multi producatori de medicamente generice din India si Pakistan, pentru a produce Remdesivir pentru tari in curs de dezvoltare.Insa este neclar de cat timp este nevoie pentru producerea unei cantitati de Remdesivir suficiente pentru intreaga lume.In afara de Remdesivir, Rasi a anuntat ca alte eventuale tratamente pentru COVID-19 ar putea fi disponibile in curand - pe baza de anticorpi monoclonali, care pot "neutraliza" noul coronavirus, care cauzeaza COVID-19.El a avertizat totodata ca Europa s-ar putea confrunta cu o penurie a unui eventual vaccin impotriva COVID-19, in cazul in care se dezvolta un astfel de vaccin intr-un an de zile, un ecou al unor ingrijorari exprimate de ministrii Sanatatii din UE la inceputul lui mai.In contextul in care un astfel de vaccin ar fi dezvoltat in afara UE, iar capacitatea de productie europeana nu ar putea acoperi intreaga nevoie, este necesar ca Cei 27 sa aiba o strategie comuna prin care sa distribuie vaccinul in primul rand celor care au nevoie de el, si anume medicilor si membrilor personalului medical, a subliniat el.