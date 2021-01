Uniunea Europeana cere AstraZeneca sa livreze vaccinul anti-Covid-19 produs in doua fabrici din Marea Britanie

Bruxelles contesta explicatiile directorului AstraZeneca

Comisia Europeana a alocat AstraZeneca 336 de milioane de euro

Potrivit unei surse europene, AstraZeneca nu intentioneaza sa livreze in primul trimestru din 2021 decat un sfert din numarul de doze promis initial Uniunii Europene.Conform contractului cu UE pentru pana la 400 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca/Oxford , firma britanica trebuie sa produca in patru fabrici pentru a asigura cantitatile necesare. Dintre acestea, doua se afla pe teritoriul Uniunii, dintre care una in Belgia, si doua in Regatul Unit, a precizat sursa AFP."Dati-mi voie sa fiu clara: nu exista o ierarhie a acestor fabrici in contract, nicio diferentiere intre siturile din Regatul Unit si cele din UE", a subliniat Kyriakides."Fabricile britanice sunt incluse in contractul de precomenzi si de aceea trebuie sa furnizeze dozele asteptate", a insistat ea.Oficialii de la Bruxelles contesta explicatiile directorului general al AstraZeneca , Pascal Soriot, care a sustinut ca productia fabricilor din Regatul Unit este rezervata pentru britanici, conform contractului incheiat cu Londra cu trei luni inaintea celui cu UE.O responsabila europeana a confirmat: "Sa reamintim cum stau lucrurile, ca sa risipim orice indoiala: nu s-a pus niciodata problema ca aceste doua fabrici (britanice - n. red.) sa fie pe planul al doilea sau de rezerva" pentru productia vaccinurilor destinate UE.Aceeasi sursa a apreciat ca "este inacceptabil sa vedem cum calendarul livrarilor se reduce la o fractiune", la "un sfert din ce trebuia sa ni se livreze" in primul trimestru, deoarece UE a contribuit la "finantarea riscului de productie" pentru dezvoltarea vaccinului si extinderea mijloacelor de productie.Comisia Europeana a alocat companiei AstraZeneca circa 336 de milioane de euro in acest scop, dar plata nu s-a facut inca integral, a indicat sursa respectiva. Aprobarea de catre UE a vaccinului AstraZeneca este prevazuta vineri, dar compania a anuntat saptamana trecuta ca vor fi livrate cantitati mai mici decat se planificase, deoarece la o unitate de productie europeana s-a inregistrat o "scadere a randamentului".Reprezentantii AstraZeneca au fost convocati de doua ori luni sa dea explicatii statelor membre ale UE si Comisiei Europene, care negociaza in numele celor 27 de tari. Justificarile lor au fost considerate "nesatisfacatoare", iar miercuri seara este programata o noua reuniune."Nu am fost informati despre adevarata problema", iar cum celelalte fabrici ale grupului, care trebuie de asemenea sa poata produce pentru UE, nu sunt afectate, "explicatiile lor sunt inconsistente", a afirmat responsabila europeana citata de AFP.UE cere AstraZeneca sa accepte publicarea contractului, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene. Un oficial european sustine ca dezvaluirea conditiilor agreate de parti este justificata, cu atat mai mult cu cat "unele clauze au fost deja discutate in spatiul public", fiind prezentate chiar de directorul companiei.