UE lanseaza pe 4 mai o campanie la nivel mondial pentru COVID-19

Uniunea Europeana va demara, la 4 mai, o campanie de strans donatii ca raspuns mondial la coronavirus.

Anuntul vine dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si organizatiile mondiale din domeniul sanatatii au lansat un apel comun la actiune pentru dezvoltarea unui acces rapid si echitabil la metode de diagnosticare, la terapii si la vaccinuri impotriva COVID-19, care sa fie sigure, de calitate, eficace si la preturi accesibile, anunta Executivul comunitar intr-un comunicat de presa.

Tari si organizatii din intreaga lume sunt invitate sa doneze pentru a contribui la atingerea obiectivului initial de a strange fonduri in valoare de 7,5 miliarde de euro. Fondurile colectate vor fi canalizate in trei directii: teste de diagnosticare, tratamente si vaccinuri.

"Trebuie sa reunim intreaga lume - atat liderii sai, cat si cetatenii - in lupta impotriva coronavirusului. Peste doar 10 zile, vom lansa o campanie de donatii la nivel mondial. Un adevarat maraton. Deoarece, pentru a invinge coronavirusul, este nevoie de un raspuns global si de actiuni sustinute pe mai multe fronturi. Trebuie sa dezvoltam un vaccin, sa il producem si sa facem astfel incat acesta sa ajunga in fiecare colt al lumii. La un pret accesibil", a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Anuntul privind aceasta initiativa a fost facut vineri, prima zi a Saptamanii Mondiale a Vaccinarii 2020 organizate de Organizatia Natiunilor Unite. Tema din acest an este #VaccinesWork for All (Vaccinarea este utila pentru toata lumea), iar campania se va concentra asupra modului in care vaccinurile, precum si persoanele care le dezvolta, le furnizeaza si le primesc actioneaza pentru a proteja sanatatea tuturor, pretutindeni, conform unui comunicat de presa difuzat de Comisia Europeana.

La 24 aprilie, OMS si un grup initial de actori globali din domeniul sanatatii au lansat o colaborare istorica si globala vizand accelerarea dezvoltarii si a productiei, precum si accesul echitabil la scara mondiala la noile tehnologii medicale esentiale pentru combaterea COVID-19.

Printre actorii din cadrul acestui grup se numara Fundatia Bill and Melinda Gates (BMGF), Coalitia pentru inovare in domeniul pregatirii in eventualitatea aparitiei unei epidemii (CEPI), Alianta Globala pentru Vaccinuri si Imunizare (GAVI), Fondul global, UNITAID, Wellcome Trust si Banca Mondiala. Impreuna, acestia s-au angajat sa atinga obiectivul comun ce consta in oferirea unui acces global echitabil la instrumente inovatoare pentru combaterea COVID-19.

