UE si OMS Europa sprijina vaccinarea in tarile est-europene

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina vor primi vaccinuri in cadrul unui proiect pe trei ani, in valoare de 40 de milioane de euro.Finantarea va fi asigurata de Uniunea Europeana, iar implementarea - de OMS Europa.CITESTE SI: Dr. Adrian Marinescu: In Marea Britanie s-au vaccinat un milion de oameni si nu a existat nicio reactie adversa notabila "Vaccinarea cu succes necesita mai mult decat dezvoltarea si distributia vaccinurilor", a declarat joi Hans Kluge, seful OMS Europa, cu sediul la Copenhaga. La o conferinta de presa pe tema pandemiei, el aratase mai devreme ca "vaccinurile ofera o cale de iesire mai rapida din pandemie. Insa numai daca ne asiguram ca toate tarile, indiferent de nivelul de venit, au acces la ele"."Accesul incorect la vaccinuri poate sa se intoarca impotriva noastra. Cu cat mai mult persista virusul, cu atat mai mare este riscul de mutatii periculoase", a avertizat Kluge.Cele sase tari vizate de planul anuntat sunt membre ale Parteneriatului Estic, care urmareste intarirea legaturilor UE cu mai multe tari din estul continentului, supuse in trecut unei influente puternice a Rusiei. Programul va asigura ca statele partenere dispun de modalitati de imunizare si de personal calificat, a precizat Kluge.OMS Europa acopera o regiune cu 53 de tari.