Uniunea Europeana vrea sa isi asigure 300 de milioane de doze de vaccin contra COVID-19 dezvoltat de Pfizer

Potrivit unor surse din apropierea discutiilor, noul contract ar urma sa includa 100 de milioane de doze din vaccinul dezvoltat de Pfizer si BioNTech, precum si o optiune pentru alte 200 de milioane de doze.Demersurile UE de a-si asigura noi doze din vaccinul Pfizer vin la o saptamana dupa ce Comisia Europeana a decis sa isi exercite o optiune de care dispunea pentru pentru a cumpara o cantitate suplimentara de 100 de milioane de doze din vaccinul impotriva coronavirusului dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Comisia Europeana a comandat deja 200 de milioane de doze din acest vaccin.Daca va fi incheiat un nou acord, numarul total de doze de vaccin Pfizer aflate la dispozitia UE va ajunge la 600 de milioane, adica un numar suficient pentru a vaccina doua treimi din populatia blocului comunitar pe baza unui regim de doua doze.Desi UE a semnat acorduri de furnizare cu mai multe companii care urmeaza sa ii furnizeze aproape doua milioane de doze, doar vaccinul Pfizer-BioNTech a fost aprobat pana acum de Autoritatea europeana de reglementare din domeniul medicamentelor. O decizie similara ar urma sa fie emisa miercuri pentru vaccinul dezvoltat de compania americana Moderna Inc. UE are deja un contract pentru 160 milioane de doze de vaccin Moderna."Avem discutii cu privire la modul in care putem furniza noi doze de vaccin din Europa si pentru Europa in acest an", a declarat directorul general de la BioNTech, Ugur Sahin.Bloomberg precizeaza insa ca deocamdata nu s-a ajuns la un acord, iar numarul final de doze ar putea sa sufere modificari.In total, UE a semnat acorduri pentru 1,3 miliarde doze de vaccin cu companiile Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson , AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK si CureVac, beneficiind si de optiuni pentru a achizitiona alte 660 milioane de doze. Insa testele clinice pentru vaccinurile dezvoltate de AstraZeneca si Sanofi au intampinat intarzieri, iar vaccinul dezvoltat de CureVac nu a ajuns inca in etapa testelor.