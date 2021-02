Un adolescent din Marea Britanie si-a revenit din coma dupa 10 luni fara sa stie nimic despre pandemia de COVID-19. A fost infectat de doua ori

Baiatul a fost lovit de o masina la 1 martie 2020, cu 10 zile inainte ca Organizatia Mondiala a Sanatatii sa declare raspandirea COVID-19 ca fiind o pandemie. In plus, s-a intamplat cu trei luni inainte ca Marea Britanie sa intre in carantina, potrivit The Guardian Tanarul a suferit un traumatism cerebral, insa si-a revenit. In timpul convalescentei a fost infectat cu COVID-19 de doua ori, dar s-a recuperat complet."Nici nu stiu cu ce sa incep. Daca in urma cu un an cineva mi-ar fi spus ce se va intampla in cursul ultimului an nu cred ca l-as fi crezut. N-am idee despre cum va ajunge Joseph sa inteleaga prin ceea ce am trecut cu totii", a declarat matusa baiatului, Sally Flaviil.Familia baiatului nu poate sa fie alaturi de el din cauza restrictiilor, astfel ca a incercat sa ii explice totul prin-un apel video. A fost facuta o singura exceptie, in luna decembrie, cand a implinit 19 ani. Mama lui a avut voie sa il viziteze, dar cu respectarea distantarii fizice. In plus, a purtat costum de protectie pe toata durata vizitei.Baiatul reuseste sa isi miste membrele si interactioneaza cu cei din jurul lui clipind si zambind.