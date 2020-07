Un alt angajat al TVR a fost depistat pozitiv cu coronavirus

"Conducerea TVR a dispus sporirea masurilor in astfel de cazuri: dezinfectii atat in spatiile in care s-a aflat persoana respectiva, cat si in mai multe incaperi si asigurarea suplimentara a unor materiale de protectie. Lista contactilor directi cu persoana depistata pozitiv a fost intocmita si va fi inclusa in programarea pentru testare.Facem precizarea ca acesta si cel depistat pozitiv saptamana trecuta sunt doua cazuri fara legatura unul cu celalalt. Este doar o evolutie normala in conditiile unei transmisii comunitare extinse", se precizeaza in comunicatul TVR.