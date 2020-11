Un an de la primul caz de coronavirus in lume si noua luni de pandemie in Romania. Cat de greu s-au activat autoritatile din tara noastra

Un an de la aparitia coronavirusului

Ce s-a intamplat in lume pana cand ne-am trezit si noi cu primul pacient COVID-19

Ianuarie 2020, primul deces in Wuhan

Virusul ajunge in Europa

Februarie 2020 - primul deces in afara Chinei si incep problemele economice. Virusul a primit un nume: Sars-CoV-2

Primul deces in Europa. Italia devine "iadul pe pamant"

Primele semne date de Romania

Primul caz de coronavirus din Romania

Martie: Romania interzice zborurile din si spre Italia si inchide scolile. OMS declara pandemie de coronavirus

In prezent, coronavirusul a ucis peste 2,3 milioane de oameni in intreaga lume. De la primul caz pana in prezent, peste 55 de milioane de pamanteni s-au infectat cu SARS-CoV-2. Multi au reusit sa scape cu viata, astfel ca, in prezent, mai sunt aproximativ 15 milioane de cazuri active. Dintre acesti pacienti, 100.000 sunt in stare critica. Cifra reprezinta aproximativ 1% din numarul cazurilor active, conform datelor centralizate pe platforma worldometers.info Statele Unite ale Americii sunt in fruntea clasamentului la numarul de infectari. Autoritatile sanitare americane au raportat pana in prezent peste 11,5 milioane de infectari si peste 250.000 de decese. India este pe locul al doilea cu 8,9 milioane de cazuri si 130.000 de decese, urmata de Brazilia cu 5,8 milioane de infectari si peste 160.000 de decese.In urma cu exact un an, pe, a fost inregistrat primul caz de infectare cu coronavirus . Acesta a fost descoperit, insa, abia in martie. Inregistrarile guvernamentale sugereaza ca prima persoana infectata cu o noua boala ar fi putut fi un rezident al provinciei Hubei in varsta de 55 de ani, conform South China Morning Post , caitata de mindcraftstories.ro . Insa nu se stie daca inainte de acesta a mai avut cineva infectia, astfel ca "pacientul zero" nu a fost confirmat oficial pana in prezent.Oficial, autoritatile de la Beijing ar fi identificat primul caz abia peApoi, in perioada 8-30 decembrie, China constata ca o epidemie misterioasa de pneumonie, asemanatoare cu SARS-ul, afecteaza o serie de cetateni chinezi, majoritatea avand legatura cu piata de animale si peste Huanan, conform mindcraftstories.ro.Pecand toata lumea se pregatea de Revelion, apareau primele informatii publice despre 27 de pacienti care ar avea o boala asemanatoare cu SARS, internati intr-un spital din Wuhan, China. Informatiile au aparut dupa ce doctori de la spitalul din Wuhan le-au publicat pe internet. Printre ei, doctorul Li Wenliang, un oftalmolog care ulterior a murit din cauza bolii.Comitetul municipal de sanatate din Wuhan anunta Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si opinia publica de cele 27 de cazuri de pneumonie cu origine necunoscuta.Abia peapar primele articole din presa occidentala despre boala.- OMS a facut primul anunt despre detectarea unui nou coronavirus, in Wuhan.Este inregistrat primul deces, in Wuhan. Anuntul a fost facut pe 11 ianuarie.- a fost identificat primul caz de infectare cu coronavirus in afara Asiei, in statul Washington, SUA. Pana in acel moment mai fusesera depistate cazuri in Thailanda, Singapore, Vietnam, Japonia.- regiunea Wuhan, de 11 milioane de locuitori, intra in carantina totala. Pana in acel moment, fusesera infectate 570 de persoane, inclusiv in afara Chinei, si murisera 17.- Franta confirma primele trei cazuri de infectie cu noul coronavirus din Europa, unul in Bordeaux si doua in Paris.- OMS declara ca epidemia de coronavirus este o urgenta de sanatate publica internationala.Pana la finalul lunii ianuarie, numeroase tari si companii aeriene au suspendat zborurile catre China. Se inregistrau 9.826 de cazuri, majoritatea in China, si 213 decese. In restul lumii, erau 109 cazuri, in 19 tari, si niciun deces.- Statul Filipine anunta primul deces din cauza coronavirusului inregistrat in afara Chinei. Hyundai anunta ca suspenda o parte din productia din Coreea de Sud din cauza lipsei pieselor care trebuiau sa vina din China. Nike inchide jumatate dintre magazinele din China. Sunt printre primele semne ale problemelor economice generate de coronavirus.- Li Wenliang, unul dintre doctorii care au anuntat printre primii epidemia, moare de coronavirus.- Boala produsa de coronavirus este numita COVID-19, in timp ce virusul e numit SARS-CoV-2.- Numarul pacientilor infectati din China creste brusc cu 14.840 de cazuri, iar al deceselor cu 254, dupa ce autoritatile decid sa-i introduca in numaratoare si pe cei care au fost diagnosticati clinic, dar nu au fost testati. OMS numara, in continuare, doar cazurile testate.- Franta anunta prima moarte de coronavirus in Europa, un turist chinez de 80 de ani.- Este descoperit primul focar de epidemie european, in Lombardia, Italia. In aceeasi zi a fost anuntat si primul deces din aceasta tara.- Italia ia masuri dure, pune in carantina mai multe regiuni din nordul tarii si anuleaza evenimente publice, inclusiv Carnavalul de la Venetia.Tot atunci Romania introduce primele masuri de carantina pentru cetatenii romani veniti din Italia. "Autoritatile de sanatate publica vor include persoanele care sosesc in Romania din localitatile afectate din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia sau care au calatorit in aceste localitati in ultimele 14 zile, in categoria celor care trebuie sa stea dupa intrarea in tara in conditii de carantina timp de 14 zile. Aceste masuri sunt similare cu cele aplicate de autoritatile italiene", a transmis Ministerul Sanatatii.- Italia e prima tara europeana, si a treia din lume, care depaseste 100 de cazuri: 152 in cinci regiuni. Se inregistrasera trei decese. Italia este tara in care locuiesc cei mai multi romani plecati in strainatate, peste 1.2 milioane.- Este anuntat primul caz de coronavirus din Romania. Este vorba despre un tanar de 26 de ani din judetul Gorj. Intre timp, s-a vindecat. El a fost contactul unui cetatean italian care a venit in Romania cu afaceri., Coreea de Sud depaseste 1.000 de cazuri si ajunge la 1.146 si 11 decese.OMS anunta ca, pentru prima oara, se inregistreaza mai multe cazuri noi zilnic in afara Chinei.- Seful Institutului Matei Bals din Capitala, Dr. Adrian Streinu Cercel, declara la Digi 24 ca noul coronavirus este "de 10 ori mai slab decat virusul gripal. Insa, tinand cont ca avem un germene nou care nu a mai fost in circulatie pana acum, toata lumea este alertata si e normal sa fie asa. Lumea medicala, vorbesc.Vad ca se alerteaza si ceilalti care nu ar trebui. Alerta de la nivelul lumii medicale este una, pentru ca noi trebuie sa stim si sa verificam de fiecare data cu ce venim in contact. Noi avem pe teritoriul Romaniei cel putin patru coronavirusuri, altele decat noul coronavirus care dau infectii de tip respirator sau digestiv, fara niciun fel de problema, in timpul anului. Deci nu se pune problema ca nu stim de coronavirus si ca nu ar fi in Romania. Sunt virusuri de tip coronavirus, dar altele decat noul coronavirus".- Italia ajunge la 1.128 de cazuri si 29 de decese.La finalul lunii februarie, mai multe state ale lumii aveau deja granite inchise, zone in carantina, interzicerea exportului de echipament medical, restrictii si interdictii de a intra in anumite tari, evenimente anulate, magazine si fabrici inchise. Se inregistrau 85.403 cazuri si 2.924 de decese, dintre care 6.009, respectiv 56, in afara Chinei, in alte 52 de tari.- OMS anunta ca mortalitatea COVID-19 e mult mai mare decat cea a gripei, de 3.4%, fata de sub 1%. In acest timp, in Romania, incep sa apara zilnic noi cazuri de romani infectati cu SARS-CoV-2.- Coreea de Sud, care a pus la punct un program agresiv de testare, anunta sute de cazuri pe zi, ajungand pana la 5.621.Tot pe 4 martie, autoritatile romane adoptau patru scenarii referitoare la situatia coronavirusului in Romania. La acea data, Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, spunea ca primul scenariu presupune existenta a pana la 25 de cazuri confirmate de imbolnavire, iar ultimul, cel de al patrulea, presupune diagnosticarea a peste 2.000 de cazuri. Arafat spunea atunci ca s-ar putea ajunge pana la masuri precum inchiderea scolilor. Ceea ce s-a si intamplat ulterior.- Franta si Germania depasesc in aceeasi zi pragul de 1.000 de cazuri: 1.126 si 1.018. Mai multi parlamentari si ministri francezi sunt infectati.Abia acum Romania ia primele masuri restrictive si interzice evenimentele cu mai mult de 1.000 de participanti.- Spania, o alta tara cu o comunitate mare de romani, trece de 1.000 de cazuri: 1.231 de bolnavi si 30 de decese.- Italia devine prima tara din afara Chinei care atinge pragul de 10.000. Se instituie carantina la nivelul intregii tari, prima tara care introduce aceasta masura.Abia din aceasta zi, Romania interzice zborurile din si spre Italia si inchide scolile.Tot acum, SUA ajunge la 1.000 de cazuri si 31 de decese.- OMS declara pandemia de coronavirus.- Italia ajunge la 1.016 decese si 15.113 cazuri.- SUA declara stare de urgenta, iar Premier League isi suspenda meciurile.- Italia inregistreaza cel mai negru record: 358 de decese intr-o zi.- Pe teritoriul Romaniei este declarata starea de urgenta.- Franta intra in carantina generala, iar Uniunea Europeana isi inchide granitele pentru 30 de zile.- Romania suspenda zborurile din si spre Spania, dupa ce un tanar care fusese diagnosticat cu coronavirus se imbarca pe un zbor spre Bucuresti. In Spania erau 14.769 de cazuri si 638 de decese.- Italia depaseste China la numarul de decese, cu un total de 3.405, in timp ce China nu mai a inregistrat nicio infectie noua in interiorul tarii.- New York-ul intra in carantina generala si este declarata stare de dezastru major in intreg statul, la peste 5.000 de cazuri.- Apar primele trei decese cauzate de COVID-19 din Romania.- In plina pandemie de coronavirus, ministrul Sanatatii Victor Costache si-a dat demisia. Premierul a spus atunci ca acesta a demisionat din motive personale, dar si profesionale. In locul sau a fost numit Nelu Tataru , secretar de stat in Ministerul Sanatatii, pana la acea data.Premierul britanic, Boris Johnson , este testat pozitiv pentru COVID-19.La finalul lunii martie, mai bine de o treime din populatia globului era in carantina, inclusiv mare parte din Europa si SUA. Se inregistrau peste 750.000 de cazuri si 36.405 de decese la nivel global.Ordonanta militara 6 baga in carantina totala municipiul Suceava si inca opt comune limitrofe: Adancata, Salcea, Ipotesti, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocu Dragomirnei. Decizia a fost anuntata dupa ce, in acea seara, au fost raportate 13 noi decese din cauza coronavirusului in focarul izbucnit la Spitalul Judetean Suceava. Din totalul de 2.109 cazuri de infectare cu coronavirus inregistrate la acea data in Romania, 593 erau in Suceava., doctorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis din functia de membru presedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19. Motivul era un document controversat al lui Adrian Streinu-Cercel, care a starnit critici puternice in spatiul public. Se numea "Programul de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19". Acest proiect prevedea, printre altele, separarea batranilor de familii, pentru o perioada de trei luni, si izolarea totala in categoria de varsta 40-65 de ani."Dl Streinu-Cercel era membru al Comisiei speciale anti-COVID, era chiar presedinte. Noi avem discutii, sunt propuneri, chiar si aceste propuneri ale dumnealui le gandim, dar n-am putut sa fim de acord cu dansul. Aparitia acelui plan de vacanta n-a facut decat sa extrapoleze anumite ganduri, anumite gandiri... De alfel, decizia a fost de a-l demite din functia de presedinte al acestei comisii si i-am comunicat si dansului acest lucru. E vorba de comisia stiintifica de la nivelul Ministerului Sanatatii, el nemaifacand acum parte si nemaifiind presedinte", a spus Nelu Tataru, la acea vreme.Spre finalul lunii, o fotografie cu premierul Ludovic Orban si mai multi membri ai cabinetului aflat intr-o incapere, fara sa poarte masca, s-a rostogolit in mediul online.Pe, prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a fost demis din functie dupa declaratiile privind rata infectarii in Bucuresti.In locul lui a venit Traian Berbeceanu, fostul sef de la BCCO Alba.Cel mai mare numar de cazuri noi, inregistrate la 24 de ore (10.260) a fost raportat pe 6 noiembrie 2020.Cel mai mare numar de decese (203) s-a inregistrat in data de 11 noiembrie 2020.Cel mai mare numar de pacienti internati la ATI (1.187) a fost raportat pe 16 noiembrie 2020.Pe, judetul Sibiu ajunge la o rata de infectare de 9 la mia de locuitori.De la inceputul pandemiei pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate peste 370.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Mai bine de 250.000 de pacienti au fost declarati vindecati, insa 9.261 dintre romani nu au supravietuit.Citeste si: