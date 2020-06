Un angajat al Ministerului Agriculturii a fost diagnosticat pozitiv pentru COVID-19

Ziare.

El a precizat ca s-a efectuat o dezinfectie generala a sediului MADR pentru a preveni aparitia altor cazuri."In data de 2 iunie 2020, un angajat MADR a informat, conform prevederilor legale, ca a fost diagnosticat pozitiv pentru Covid-19 si se afla sub supraveghere medicala. Am anuntat Directia de Sanatate Publica, au fost stabiliti contactii, care sunt izolati la domiciliu, s-a efectuat o dezinfectie generala a sediului MADR pentru a preveni aparitia altor cazuri", a declarat ministrul Adrian Oros.Oficialul a afirmat ca s-au intarit regulile privind diminuarea extinderii pandemiei."S-au intarit regulile privind diminuarea extinderii pandemiei, reguli pe care le-am instituit inca de la inceputul crizei, prin diverse ordine, legate de munca la domiciliu, program de lucru diferentiat, reguli de acces pentru persoanele care intra in minister. Speranta noastra este ca sa ramanem doar la un caz si totul sa se incheie in mod fericit", a precizat ministrul.