Un angajat al Penitenciarului Jilava, confirmat pozitiv COVID-19

"Acesta a exercitat atributii de serviciu in sectorul administrativ, cu purtarea echipamentului de protectie. Politistul de penitenciare nu a interactionat cu persoane private de libertate. Ultima sa prezentare la unitate a fost in data de 13.07.2020. In conformitate cu prevederile metodologiei de interventie a sistemului penitenciar , angajatii identificati contacti au fost scosi din serviciu si vor ramane la domiciliu", a precizat ANP, citat de Agerpres.Conform sursei citate, se mentine aplicarea masurilor de preventie, inclusiv a monitorizarii medicale a persoanelor custodiate, pana in prezent nefiind identificata simptomatologie specifica. Administratia penitenciarului implementeaza, de asemenea, recomandarile Directiei de Sanatate Publica Ilfov.