Medicamentul despre care medicii de la Timisoara sustin ca face minuni in tratarea COVID. In prima zi de tratament trebuie inghitite 16 pastile

Favipiravir este un medicament din categoria antiviralelor, inhibitor al ARN-ului. Medicii timisoreni spun ca acesta a fost utilizat, pana acum, in tratamentul formelor severe de gripa, dar si impotriva unor virusuri foarte puternice, care pot declansa infectii mortale.Medicamentul ajuta la eliminarea mai rapida a virusului SARS-COV 2 si reduce in acest fel perioada de spitalizare. De asemenea, amelioreaza simptomele infectiei cu noul coronavirus. Medicamentul administrat de specialistii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara a intrat in schema de tratament aprobata de Ministerul Sanatatii in urma cu doua luni."Medicamentul se administreaza pacientilor cu o forma medie de infectie cu COVID 19, cu probele de inflamatie modificate. Am observat ca, la 24-48 de ore dupa ce am introdus acest tratament, inflamatia pulmonara a scazut semnificativ. S-a redus durata de spitalizare a pacientului si testele PCR s-au negativat mai repede, chiar cu cateva zile mai repede decat in mod obisnuit.", spune dr. Maria Cerbu, medic primar boli infectioase, Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Doctor Victor Babes Timisoara.Din cauza posibilitatii aparitiei unor efecte secundare, tratamentul se poate administra insa doar in spital, sub supravegherea unui medic. Specialistii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara mai spun ca exista o fereastra de timp foarte scurta in care medicamentul se poate administra, astfel incat efectul sa fie cel asteptat. Durata tratamentului este de cinci zile."Sunt 16 comprimate de inghitit, opt dimineata, opt seara, in prima zi. Din ziua a doua de tratament, se iau trei dimineata si trei seara, si atunci se face sub supraveghere medicala, pentru ca e complicat sa ii pui unui pacient in mana opt comprimate si sa ii spui: inghititi-le dumneavoastra! Trebuie sa stai de vorba cu pacientul si sa ii explici. Pentru ca e important sa fie aderent la tratament.", a mai spus dr. Maria Cerbu.Medicamentul folosit in terapia anticovid 19 la Timisoara este inclus si in protocoalele terapeutice ale unor tari precum Japonia, India si China. Romania a anuntat ca va importa peste 700.000 de tablete de Favipiravir care vor fi distribuite spitalelor aflate in linia intai in lupta impotriva noului coronavirus.