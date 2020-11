Manager UPU Sibiu: Un aparat de testare sta nefolosit. Se asteapta semnarea unui protocol

"Astazi sau in zilele urmatoare o sa incheiem protocolul de colaborare, pentru ca Universitatea ne pune la dispozitie dotarea, adica aparatul, iar noi trebuie sa venim cu costurile, care inseamna reactivii plus resursa umana. Ei ne-au pus la dispozitie biologi", a precizat directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, Liliana Coldea.Potrivit medicului, acest container, care contine laboratorul si aparatul de testare, se afla la cativa metri de spitalul sibian. Sibienii care vin cu sutele, zilnic, sa se testeze de COVID-19 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta vad printr-un gard containerul inchis in care se afla aparatul PCR nefolosit inca.Acest aparat si laboratorul din container vor ramane tot in parcarea Facultatii de Medicina, adica in vecinatatea spitalului, spune Liliana Coldea, dar aici vor lucra biologi si medici."Universitatea vine cu biologi, iar noi venim cu medici, pentru ca biologii pe care i-au angajat dansii nu pot sa valideze rezultatele", a mai precizat Liliana Coldea.Intrebata de cand se vor putea face teste COVID-19 cu ajutorul acestui nou aparat de testare, Liliana Coldea a afirmat: "Dupa ce avem protocolul. Probabil ca intr-o saptamana".Daca ar fi folosit si acest aparat de testare PCR, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu ar avea in total patru astfel de aparate. Conducerea spitalului spune ca acest aparat de testare cumparat de universitatea sibiana ar putea face 100 de teste zilnic."Extractorul pe care il au ei la Universitate nu este cu capacitate mare, nu o sa creasca cu foarte mult. Probabil in jur de o suta de teste", a mai spus Liliana Coldea.Agerpres a solicitat un punct de vedere si din partea Universitatii "Lucian Blaga" in legatura cu acest aparat si protocolul cu spitalul, dar inca nu a primit un raspuns.In luna aprilie, ULB Sibiu anunta printr-un comunicat de presa ca investeste un sfert de milion de euro pentru proiecte de prevenire si diagnosticare a COVID-19, bani din care s-a cumparat si acest aparat de testare."Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu este alaturi de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta in lupta impotriva COVID-19 prin lansarea mai multor proiecte de prevenire si diagnosticare a virusului. Doua din aceste proiecte vor fi finantate prin intermediul Fundatiei Hasso Plattner si sunt estimate la aproximativ 250.000 EURO. Pentru a creste capacitatea de testare a contaminarii cu SARS-CoV 2 in Regiunea ADR Centru, ULBS dezvolta un laborator de biologie moleculara cu nivel de securitate BSL2, care, in perioada imediat urmatoare, sa fie acreditat pentru realizarea de teste pentru SARS-CoV-2, iar in perspectiva sa poata deveni o infrastructura de cercetare care va permite dezvoltarea proiectelor de cercetare in biologie moleculara cu aplicatii in diverse domenii: biologie aplicata, medicina, farmacie, ecologie, industrie alimentara", se arata in comunicatul ULBS din luna aprilie.De atunci, ULBS a dotat acest laborator si a obtinut toate avizele necesare, potrivit unor surse oficiale.Citeste si: Sibiul ar putea intra in carantina vineri