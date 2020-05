Un asistent medical de la o policlinica din Buzau are COVID-19. Unitatea va fi inchisa

Ziare.

Cabinetele medicale din incinta policlinicii vor fi inchise pentru 7 zile, urmand ca intreg personalul sa fie retestat luni.Potrivit reprezentantilor Prefecturii Buzau, miercuri, intreg personalul din Policlinica "Nicolae Titulescu" a fost testat pentru coronavirus dupa ce un medic neurolog a fost depistat pozitiv, intamplator, in momentul in care a fost testat pentru ca urma sa fie supus unei interventii chirurgicale.Joi, dupa efectuarea majoritatii testelor, ramanand la acest moment doar 14 care nu au fost lucrate, inca un cadru medical din policlinica a fost depistat pozitiv. Este vorba despre un barbat, asistent medical, la Ortopedie. Barbatul a fost transferat la Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat.Ca urmare, medicii epidemiologi din DSP Buzau au decis ca intreaga policlinica sa fie inchisa pentru 7 zile.Luni, intreg personalul din unitatea medicala va fi retestat.Tot joi, inca o persoana a fost confirmata cu infectie cu coronavirus, avand legatura cu focarul din localitatea Ramnicelu, unde a fost instituita carantina dupa ce mai multe persoane nu au vrut sa se testeze iar altele, cu simptome de boala, au refuzat sa fie transportate la spital. Barbatul are simptome de COVID-19 si a fost transportat la spitalul din Ramnicu Sarat.Judetul Buzau are joi 97 de cazuri de Covid-19, 18 persoane fiind vindecate pana acum.