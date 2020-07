Un avocat cere statului roman daune de 4 milioane de euro pentru carantinarea unui sat din Prahova. Motivul: "bascalia si mizeria facute de DSU prin dr. Raed Arafat"

El acuza "bascalia si mizeria" facute de DSU la adresa localnicilor din Gornet prin emiterea ordinului de carantinare.Bogdan Dumitru, avocatul care reprezinta comuna Gornet in instanta si care a atacat in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, ordinul de introducere in carantina a satului Gornet, a anuntat, joi, ca va cere majorarea sumei solicitate ca daune interese in procesul deschis impotriva Departamentului pentru Situatii de Urgenta."Avand in vedere bascalia si mizeria facute de DSU prin dr. Raed Arafat locuitorilor comunei Gornet, jud. Prahova am solicitat despagubiri in cuantum de 4 (patru) milioane de euro. In conformitate cu prevederile art. 3 (6) din Ordinul nr. 1309 din 21.07.2020 al Ministerului Sanatatii ii solicitam sefului DSU emiterea imediata a ordinului de ridicare a carantinei in comuna Gornet jud Prahova", anunta avocatul Bogdan Dumitru, intr-un comunicat dat publicitatii joi dupa-amiaza.Potrivit acestuia, hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta care a stat la baza ordinului de carantinare a satului Gornet, ordin dat saptamana trecuta, ar fi nelegala pe motiv ca "nu are legatura cu instituirea starii de carantina in comuna Gornet, ci se refera la masuri pentru eliminarea raspandirii pestei porcine".Dosarul in care avocatul si unitatea administrativ-teritoriala Gornet ataca ordinul de introducere in carantina a satului Gornet, care are aproximativ 2.300 de locuitori si unde au fost confirmate 15 cazuri de coronavirus in doua saptamani, conform autoritatilor judetene, se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, iar pana in prezent instanta nu a stabilit un termen de judecata.Satul Gornet a intrat in carantina miercuri, 22 iulie, masura fiind valabila 14 zile.