Un baiat de patru ani, infectat cu COVID-19, care avea comorbiditati accentuate, a decedat in ultimele 24 de ore

"In intervalul 10.10.2020 (10:00) - 11.10.2020 (10:00) au fost raportate 53 de decese (26 barbati si 27 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mures, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman si Municipiul Bucuresti," anunta sursa citata.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 0-9 ani, 1 deces la categoria de varsta 20-29 de ani, 1 deces la categoria de varsta 40-49 de ani, 4 decese la categoria 50-59 de ani, 11 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 20 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 15 decese la categoria de peste 80 de ani, au mai transmis autoritatile.Conform sursei citate, 51 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 2 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati, mai arata sursa citata.Citeste si: Nou bilant dramatic: 2.880 de noi cazuri si 53 de decese, inregistrate in 24 de ore. La ATI sunt internati 628 de pacienti.