Un barbat a fost declarat pozitiv pentru infectia cu COVID-19, fara sa fie testat. El era in carantina, pentru ca a venit dintr-o tara din zona galbena

Tanarul a venit in Romania din Marea Britanie, cu o cursa aeriana care a aterizat pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Pentru ca a venit dintr-o tara aflata in zona galbena, acesta a fost obligat sa intre in carantina, scrie presasm.ro Un reprezentant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Satu Mare i-a trimis o decizie potrivit careia barbatul a fost declarat pozitiv la COVID, fara sa isi faca macar testul Real Time PCR.Barbatul le-a scris celor de la DSP si le-a rugat sa remedieze aceasta situatie.