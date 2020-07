Un barbat de 56 de ani din Olt, infectat cu noul coronavirus, a murit acasa dupa ce a refuzat internarea pentru ca nu credea ca e bolnav

Barbatul a fost diagnosticat cu COVID-19 in 12 iulie, cand i-a si fost adus la cunostinta ca este pozitiv, insa a refuzat internarea. Pacientul era insa dupa o perioada de spitalizare, intre 6 si 10 iulie fiind internat la Cardiologie, in Spitalul Judetean de Urgenta Slatina."Au refuzat (n.r. - familia) sa creada ca e bolnav", spun surse din randul autoritatilor, mentionand ca barbatul locuia alaturi de sora sa si de nora si ca locuinta acestora este oarecum izolata de comunitate. Pacientul avea multiple comorbiditati, suferind de hepatita cronica, obezitate, insuficienta cardiaca congestiva, scrie adevarul.ro Pacientul a fost testat pentru noul coronavirus ca urmare a protocolului stabilit de SJU Slatina prin care toti pacientii internati sunt supusi testarii. Pe 13 iulie au fost testati toti pacientii care au venit in contact cu barbatul decedat azi-noapte, dar si personalul sectiei Cardiologie, rezultatele fiind negative. Barbatul a fost externat de la Cardiologie ameliorat cardiologic.Zeci de pacienti din Olt, testati pozitiv pentru noul coronavirus, sunt la acest moment la domiciliu, refuzand sa treaca pe la spital, nici macar pentru o evaluare initiala.