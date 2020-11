Petrecere de Sfintii Mihail si Gavril, in Caracal, sparta de doua ori de politie. Ce amenzi au primit invitatii

Este vorba despre un chef organizat de un barbat din Caracal. Acesta isi serba onomastica in momentul in care politistii au venit peste el si l-au amendat pentru ca invitatii sai nu respectau masurile de distantare sociala."La data de 8 noiembrie a.c., ora 16,25, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, Politia municipiului Caracal, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la locuinta unui barbat din localitate are loc o petrecere privata, fara a se respecta masurile de distantare sociala. Politistii s-au deplasat la fata locului, ocazie cu care au fost identificate 8 persoane care nu respecta masurile de distantare sociala, fiind aplicate 4 sanctiuni contraventionale in valoare de 12.000 de lei, conform Legii 55 din 2020.La data de 9 noiembrie, ora 14,20, la locuinta aceluiasi barbat, au fost identificate alte 8 persoane, cu intentia de a continua petrecerea intrerupta ziua anterioara. Politistii care s-au deplasat la fata locului au aplicat alte doua sanctiuni contraventionale in valoare de 500 de lei, conform Legii 55 din 2020", a precizat Cristian Grigorescu, purtatorul de cuvant al IPJ Olt, potrivit gazetanoua.ro Politistii din judetul Olt au amendat duminica si mai multi participanti la o inmormantare din orasul Draganesti-Olt, pentru nerespectarea masurilor de distantare si protectie in contextul pandemiei.Citeste si: