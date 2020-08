Un barbat din Gorj s-a vindecat de COVID-19, dar a facut infarct si a murit imediat dupa externarea din spital

Trei saptamani a stat Ion Jianu in Spitalul de Urgenta Targu Carbunesti, fiind pozitiv la noul coronavirus. A ajuns in stare grava la spital, fiind internat mai multe zile la Terapie Intensiva.A fost, apoi, transferat in sectia speciala pentru persoane infectate cu COVID-19 si tratat aici. Cand a reusit sa invinga virusul, barbatul a fost externat, insa la scurt timp, a decedat.Managerul Spitalului de Urgenta Targu Carbunesti sustine ca ar fi aflat faptul ca batranul si-ar fi facut acasa un dus cu apa fierbinte, lucru care i-ar fi determinat infarctul."Este dureros atat pentru familie, cat si pentru noi, deoarece a fost internat pe o perioada de 21 de zile si a fost externat cu starea generala buna, dupa ce rezultatul testului a fost negativ. Poate ca din cauza tratamentului cu anticoagulante, asa cum se administreaza, din timpul internarii a facut un infarct miocardic. Este o presupunere, pentru ca nu s-a efectuat o necropsie care sa stabileasca motivele decesului. Pacat ca s-a intamplat acest lucru", a declarat, pentru Adevarul , Constantin Tarziu, managerul Spitalului de Urgenta Targu Carbunesti.Ion Jianu avea si alte probleme de sanatate, avand in antecedente inclusiv un accident vascular-cerebral.