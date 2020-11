AUDIO Cadavrul unui roman mort de COVID-19, tinut intr-o remorca din spatele spitalului. Raspunsul obraznic primit de un membru al familiei: "Ce-ai vrea, sa-l pui pe tava?"

Ce ati vrea, sa vi-l puna pe tava? Cum au gasit rudele defunctul

Spitalul: Noi le dam curentul

Oamenii spun ca, dupa durerea provocata de pierderea persoanei dragi, au fost nevoiti sa treaca si prin alte umilinte.De la spital li s-a spus ca decedatul a fost predat unei firme de pompe funebre, care are un TIR in curtea spitalului, scrie Ziarul de Hunedoara Acolo, intr-adevar, au gasit o remorca de TIR neinmatriculata, inconjurata de mormane de gunoaie. La nivel declarativ, remorca ar apartine unei firme de pompe funebre. Insa, din documente reiese ca apartine unei firme care are activitate in domeniul alimentatiei publice.Pentru faptul ca au tinut cadavrul in remorca 14 ore, angajatii firmei de pompe funebre le-au cerut apartinatorilor 1.200 de lei.Rudele defunctului s-au plans ca, pe langa faptul ca li s-a perceput aceasta taxa, atitudinea angajatilor firmei de pompe funebre a fost scandaloasa. Din acest motiv, au insistat sa fie desfacut sacul in care se afla cadavrul pentru a-l identifica. Persoana decedata a fost pusa in sac cu tot cu tuburile de la terapie intensiva, avea un cearsaf murdar legat de gat si era plina de sange."In ce conditii, domnule? Ce-ai vrea, sa-l pui pe tava sau ce?", a fost replica angajatului de la firma de pompe funebre, la intrebarile adresate de rudele decedatului despre conditiile din remorca TIR-ului (inregistrare audio)."Nu stiu despre asta, noi avem un contract de colaborare pentru depozitare, restul tine de ei, nu de mine. Contractul este sa ne puna la dispozitie remorca, noi le dam curentul. Deci, noi ii dam curent pentru remorca, el tine remorca aici si noi avem dreptul sa ne depozitam pacientii la el in remorca. Doar sa-i depozitam. Restul, mai departe, ce se intampla cu ei de aici... Transportul de aici, incolo sau ce se mai intampla, nu stiu sa va spun. Nu stiu, chiar nu stiu nimic. Noi nu avem prevazut nimic, doar un protocol de colaborare. Nu se depoziteaza doar pacientii nostri (?!!), se depoziteaza si pacienti din alte spitale , de la Timisoara. Ii aduce si ii pune aici. Asta a fost intelegerea, ne dati curentul si pe voi nu va costa nimic. E protocol de colaborare, nu e contract", a declarat medicul Erwin Floroni pentru publicatia Ziar de Hunedoara.In ceea ce priveste felul in care a fost pus in sac cadavrul pacientului, medicul a invocat protocoalele conform carora decedatii de COVID-19 s-ar pune in sac cu tot ce tine de materiale.Pe 13 martie 2020, Ministerul Sanatatii a publicat un document intitulat " Protocolul specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus (SARS-CoV-2). In acest protocol este un capitol care face referire la respectul care trebuie acordat unei fiinte umane decedate, iar regulile de manipulare a unui decedat de Covid nu sunt diferite fata de regulile in cazul decedatilor din alte cauze. Cu exceptia masurilor de protectie, extrem de drastice."Persoanele care manipuleaza si transporta cadavrul vor lua in considerare respectul fata de demnitatea umana, orice activitate sau actiune asupra corpului unei persoane decedate avand la baza grija si respectul cuvenit unei fiinte umane decedate", se arata in documentul Ministerului Sanatatii.