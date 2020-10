UPDATE Bebelusul de 4 luni care a murit de COVID-19 avea mai multe comorbiditati. Este cea mai tanara victima a noului coronavirus in Romania

Primul pacient cu COVID-19 de la Spitalul de Pediatrie care a murit este un baietel in varsta de patru luni, care fusese internat la ATI si care a pierdut lupta cu boala, avand mai multe comorbiditati, a declarat miercuri, directorul spitalului, medicul Camelia Grigore, citat de Agerpres. "A fost unul din cei patru copii care au fost la noi, cel de la Sacele, cu afectiune cardiaca, epilepsie in tratament si altele. Maine (joi n.r.) o sa avem raportul de la autopsie, cel macroscopic, urmand ca cel microscopic sa vina dupa 60 de zile. (...) Era malformat, intr-o stare grava, a evoluat nefavorabil in perioada asta", a spus Camelia Grigore.Potrivit sursei citate, copilul a beneficiat de toate ingrijirile medicale posibile in ATI-ul de la Sibiu.Potrivit GCS, in intervalul 27.10.2020 (10:00) - 28.10.2020 (10:00) au fost raportate 107 decese (60 barbati si 47 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Covasna, Dolj, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mures, Olt, Prahova, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Vaslui si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 0-9 ani, 2 la categoria de varsta 30-39 de ani, 7 decese au fost inregistrate la categoria 40-49 de ani, 17 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 16 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 38 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 26 decese la categoria de peste 80 de ani.100 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbiditati, iar pentru 6 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent. Autoritatile au raportat miercuri , 28 octombrie, 5.343 de cazuri noi si 107 decese, in 24 de ore. La ATI sunt 861 de pacienti internati.