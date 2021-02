Bebelus din Botosani, diagnosticat cu COVID-19 la doar cateva ore dupa nastere

Bebelusul a ramas la Dorohoi, fiind testat, iar rezultatul a iesit pozitiv."Fiind vorba de o nastere din mama pozitiva, conform protocolului, a fost testat si bebelusul. De aceasta data, rezultatul a iesit pozitiv, fiind primul caz din judetul nostru de acest fel. Copilul a fost ulterior dirijat de la Dorohoi la Maternitatea Botosani", a precizat medicul Monica Adascalitei, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Botosani, potrivit monitorulbt.ro Medicii sustin ca nou-nascutul nu are simptome si ca, in mod normal, ar trebui sa aiba anticorpi de la mama, care era sub tratament. Sunt foarte putine cazurile la nivel mondial de transmitere mama - copil . Copilul a fost in permanenta stabil, cu saturatia de oxigen in limite normale, in aerul atmosferic. Va fi retestat, si investigat pentru sindromul de detresa respiratorie a nou nascutului", a precizat un medic specialist din cadrul Spitalului Judetean Botosani, potrivit sursei citate.