Un brancardier de la Spitalul Judetean Mures a murit de COVID-19

Potrivit DSP Mures, rata de vindecare in judet in randul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 este de 87%."De la inceputul pandemiei de coronavirus si pana in data de 21 mai 2020, un numar de 109 cadre medicale au fost declarate pozitiv cu COVID-19, iar 95 (87,16%) dintre acestea sunt deja vindecate si externate. Intr-unul dintre cele 109 de cazuri evolutia a fost nefavorabila soldandu-se cu deces (brancardier Spitalul Clinic Judetean Mures)", au transmis reprezentantii DSP Mures.Conform acestora, din cele 109 cadrele medicale confirmate pozitiv, 38 sunt angajate ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures (dintre acestia 23 sunt de la UPU SMURD si 14 de pe celelalte sectii), 53 la Spitalul Clinic Judetean Mures (dintre acestia 42 sunt de la ATI, 7 de la Sectia Boli Infectioase I si 4 de pe alte sectii), 9 la Spitalul Municipal Sighisoara, 2 cadre medicale angajate ale unui camin de batrani din judet, un medic de familie, doi medici din unitati medicale private din Targu Mures, un medic stomatolog, un asistent de farmacie de la o farmacie privata, un medic cu domiciuliul in Targu Mures, dar angajat al unei unitati medicale din alt judet si un angajat al unei unitati medicale private din judet.DSP informeaza ca toate cadrele medicale confirmate pozitiv in acest moment sunt internate la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Clinic Judetean Mures, iar starea lor de sanatate este buna.In aceasta saptamana a murit si un medic de la Spitalul Universitar din Bucuresti tot de COVID-19