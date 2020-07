Un cetatean indian si-a comandat o masca din aur in valoare de 4.000 de dolari pentru a se proteja de coronavirus.

Opt zile au fost necesare pentru ca mesteri aurari sa-i realizeze aceasta masca realizata din 60 de grame de metal pretios, a explicat Shankar Kurhade, un om de afaceri din orasul Pune, in vestul Indiei."Este o masca fina prevazuta cu mici orificii care ma ajuta sa respir", a explicat el. "Nu sunt foarte sigur daca este eficienta pentru a ma proteja de coronavirus si atunci imi iau alte masuri de precautie", a precizat totusi Kurhade.Cand iese in oras, acest barbat in varsta de 49 de ani poarta bijuterii de aur in greutate de un kilogram, precum un lant gros, o bratara si inele pe fiecare deget al mainii.Shankar Kurhade, care este proprietarul unei companii ce fabrica hangare, a explicat ca a avut ideea acestei masti dupa ce a vazut un reportaj cu un barbat care purta un model din argint. "Oamenii imi cer sa fac selfie cu ei", a spus el, precizand, "sunt impresionati sa ma vada purtand masca din aur in piata".In India, purtarea mastii este obligatorie in locurile publice in scopul combaterii raspandirii noului coronavirus in aceasta tara, care a inregistrat pana in prezent 650.000 de contagieri si peste 18.600 de decese.