Un clip viral arata cat de repede se poate raspandi coronavirusul intr-un restaurant

Ziare.

com

Este vorba de un experiment facut intr-un restaurant cu servire de tip bufet din Japonia de postul public NHK, in colaborare cu specialisti in boli infectioase, in cadrul caruia a fost folosita lumina neagra si o substanta fluorescenta pentru a demonstra cat de repede se pot imbrastia microbii pe suprafetele dintr-un astfel de spatiu, noteaza The Guardian La inceputul experimentului, unul dintre cei zece clienti prezenti in restaurant este "contaminat" cu substanta fluorescenta, care are rol de substitut pentru coronavirus. In continuare, clientii se comporta in mod obisnuit, alegandu-si tacamurile din zona de servire, bucurandu-se de mancare, verificandu-si telefonul etc.La sfarsitul experimentului, este aprinsa lumina neagra si se poate vedea ca substanta speciala a contaminat toate obiectele si suprafetele din restaurant, ba poate fi vazuta chiar si pe fetele clientilor.Un al doilea experiment realizat in acelasi spatiu demonstreaza beneficiile adoptarii unor masuri mai bune de igiena. Atat persoana "infectata", cat si ceilalti clienti isi spala mainile inainte de masa, iar tacamurile si alte obiecte sunt curatate si inlocuite mai des."Clipul demonstreaza faptul ca virusul se raspandese pe suprafete si in randul oamenilor foarte usor si subliniaza importanta igienei mainilor pentru a impiedica raspandirea bolii", a spus John Nicholls, profesor de patologie la Hong Kong University, pentru CNN.