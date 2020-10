VIDEO UPDATE Sfidare: Petrecere in cel mai cunoscut club din Timisoara, fara distantare si fara masti, in plin scenariu rosu. Administratorul localului a fost amendat

Politia l-a amendat pe administratorul clubuluiPotrivit IPJ Timis, politistii au ajuns sambata seara la localul respectiv, in jurul orei 23. 00, insa acesta era inchis. "Duminica, in urma aparitiei imaginilor in spatiul public, politistii municipiului Timisoara s-au sesizat din oficiu si au facut verificari in acest caz. Administratorul societatii a fost sanctionat", a transmis pentru Ziare.com, agent Aurora Voicila purtatorul de cuvant al IPJ Timis.Un video postat pe contul de Instagram al unui cunoscut club din Timisoara arata ca sambata seara, 24 octombrie, la petrecerea de inchidere a activitatii, au fost prezenti foarte multi tineri.In imagini se vede cum tinerii danseaza fara sa tina cont de masurile anticoronavirus si nici macar o persoana nu poarta masca.Clubul este unul preferat de vedete. In urma cu aproximativ doua saptamani, si cantaretul Dan Bittman a cantat in acel local. Reamintim ca Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a starnit un adevarat scandal public , zilele trecute, cu o serie de declaratii care incita la nerespectarea masurilor impuse de autoritati in pandemie.Timisoara a intrat de sambata, 24 octombrie 2020, in scenariul rosu, ca urmare unei incidente a infectarilor cu noul coronavirus mai mare de 3 la mia de locuitori.