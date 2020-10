Copil de 10 ani, refuzat la Spitalul Victor Babes din Timisoara. Dr. Crisrian Oancea: "Nu mai sunt locuri la ATI. Ni s-a rupt sufletul"

"Noi am refuzat un copil de 10 ani si ni s-a rupt sufletul pentru ca nu mai avem locuri. Prin mediatizarea acestor cazuri, incerc sa atrag atentia prin ce trecem. O sa ajungem sa fim niste actori la ce se intampla. Nu mai avem forta resursei umane, ca paturile se pot suplimenta, dar un medic nu se formeaza peste noapte, necesita ani de zile.Colegii mei efectiv au ajuns la capatul puterilor, iar cei care indeamna lumea sa nu poarte masca si sa gandeasca. Indemn si eu: haideti sa gandim ce se intampla daca ni se infecteaza parintii", declarat Cristian Oancea, pentru Observatornews.ro Medicul mai transmite ca pe paturile de terapie intensiva se da lupta intre viata si moarte si ca valul doi ne va lovi din plin."Trebuie sa ne asteptam la saptamani sub presiune. Sistemul romanesc este fragil. Avem cateva spitale de prima linie. Pe paturile de terapie intensiva se da lupta intre viata si moarte. Ne asteptam la o lupta dura toamna aceasta. Speram la solidaritate. Valul doi ne va lovi din plin. Sistemul sanitar nu va rezista, noi am facut omeneste tot ce este posibil", a mai aratat medicul.Cristian Oancea a mai aratat ca pacientii ajung in forme severe de boala pentru ca stau acasa pana cand nu mai pot de frica spitalului.Citeste si: