Un copil de 6 ani este internat la Spitalul Grigore Alexandrescu in sectia de COVID-19. A fost operat de peritonita

El a fost operat de peritonita, iar acum starea lui este buna."Sambata seara a venit de la spitalul Gomoiu un baietel de 6 ani cu test Covid pozitiv si simptomatologie de Apendicita acuta cu peritonita. A fost operat in urgenta in sala din compartimentul special Covid.Evolutia a fost favorabila cu ameliorare usoara din zi in zi. Starea lui este stabila, nu este intubat, are numai o masca de oxigen care-i mentine o saturatie buna. Este tinut in continuare sub observatie si pentru o usoara afectare pulmonara data de infectia cu Covid, dar care nu are o simptomatologie zgomotoasa", a explicat pentru Ziare.com Dr Raluca Alexandrescu, purtatorul de cuvant al Spitalului "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti.Copilul se afla impreuna cu mama lui, care este asimptomatica, in compartimentul special Covid, a mai precizat medicul.Potrivit unor surse citate de Digi 24, un alt copil infectat cu noul coronavirus se afla internat la spital, in Galati.Pe 29 septembrie a fost externat primul copil infectat cu noul coronavirus care a ajuns la terapie intensiva in stare grava. Starea lui de sanatate este buna, dar mai are nevoie de recuperare, spun medicii. Asta inseamna ca trebuie sa faca gimnastica respiratorie. Medicii de la Spitalul de copii Victor Gomoiu l-au facut bine dupa mai bine doua saptamani de ingrijiri medicale, potrivit Digi 24 Potrivit datelor transmise de autoritati , peste 6.700 de copii din Romania au fost diagnosticati pana acum cu Covid-19.