Coronavirus: Un studiu medical dezvaluie ca "pacientul 1" din Italia, un copil din Milano, a avut COVID-19 inca din noiembrie 2019

Mass-media italiena s-a facut joi ecou al acestui studiu care releva cine a fost "pacientul 1" din Italia si care ar proba astfel ca boala circula cu mult inainte de sfarsitul lunii februarie cand au fost raportate primele cazuri.Potrivit studiului, la 30 noiembrie copilul a fost internat la Urgenta cu simptome respiratorii si stari de voma, iar la 1 decembrie i-au aparut primele eruptii pe piele foarte asemanatoare pojarului.La 5 decembrie, dupa 14 zile de la prezentarea simptomelor, i s-a facut o analiza pentru a se vedea daca sufera de pojar si care a fost pastrata la spital, conform protocolului de monitorizare a cazurilor de pojar si rubeola.Rezultatul a iesit negativ si ulterior a fost supusa unui test pentru COVID-19 care a iesit pozitiv, avand in vedere ca boala poate fi insotita de un sindrom similar bolii Kawasaki care provoaca eruptii cutanate, comune si altor infectii virale, precum pojarul.Potrivit cercetatorilor, acest lucru arata ca virusul circula de ceva timp, cum a dovedit impactul sau brusc si covarsitor in pandemia din februarie.Un lucru dovedit si de investigatii ulterioare, care au detectat prezenta virusului in apele reziduale din Milano la jumatatea lunii decembrie 2019.Aceasta raspandire prelungita si nerecunoscuta a virusului Sars-CoV-2 in nordul Italiei ar putea explica - cel putin in parte, potrivit cercetatorilor - impactul devastator al primului val al pandemiei in nordul tarii.