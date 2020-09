Un deputat de Gorj a anulat carantina in instanta, desi fiul lui este infectat cu noul coronavirus

Alin Vacaru si-a facut si el testul pentru COVID-19 si, dupa ce a iesit negativ, a dat in judecata DSP-ul ca sa-l scoata din carantina la domiciliu, anunta observatornews.ro. Iar instanta i-a dat castig de cauza. "Admite cererea. Anuleaza Decizia de confirmare a carantinarii nr. 23204, emisa de intimata la data de 15.09.2020. Dispune incetarea masurii carantinarii, instituita asupra petentului de catre intimata, incepand cu data pronuntarii prezentei sentinte. Ia act ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata. Executorie. Cu apel, in termen de 2 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Judecatoria Tg -Jiu, prin mijloace electronice si in format electronic. Pronuntata la Judecatoria Tg-Jiu, azi, 20.09.2020, ora 18:45, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei," se arata pe portalul instantelor.Fiul lui, elev in clasa a opta la o scoala din Targu Jiu, a fost testat pozitiv inainte sa plece la un turneu de baschet. Diriginta si inca 22 de copii au intrat in carantina la domiciliu, ca urmare a rezultatului pozitiv.