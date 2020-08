Un director general din Consiliul Judetean Prahova, infectat cu noul coronavirus, a decedat

Presedintele CJ, Bogdan Toader, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca persoana in cauza, angajat al Directiei Judetene de Protectia Plantelor si Intretinere a Drumurilor Judetene, a fost in concediu, iar in aceasta perioada s-a intalnit cu sora sa care a venit din Spania.In urma confirmarii infectarii cu noul coronavirus, mai multi angajati ai directiei cu care barbatul a luat contact in ultimele doua saptamani au fost trimisi in izolare la domiciliu, urmand sa fie testati."Conducerea Consiliului Judetean Prahova, prin presedintele Bogdan Toader, isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a domnului Ioan Dragomir, fost director general al Directiei Judetene de Protectia Plantelor si Intretinere a Drumurilor Judetene Prahova", se arata intr-un mesaj postat, luni, pe pagina de Facebook a CJ.