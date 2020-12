Un expert recomanda persoanelor care se vaccineaza impotriva COVID-19 sa evite consumul de alcool. Care sunt motivele

Alcoolul suprima anticorpii?

Indemnul autoritatilor ruse

"Va recomand cu tarie sa va abtineti de la alcool timp de trei zile dupa fiecare injectie", a declarat Alexander Gintsburg, seful Centrului National de Epidemiologie si Microbiologie Gamaleya din Moscova, care a dezvoltat vaccinul Sputnik V, citat de Stirile Pro TV. Acest avertisment nu se aplica doar vaccinului rusesc Sputnik V, ci tuturor vaccinurilor anti-COVID-19 si vaccinurilor in general, a mai explicat omul de stiinta.Studiile despre alcool si sistemul imunitar arata ca excesul de alcool este un imunosupresor, ceea ce inseamna ca persoanele care consuma cantitati semnificative de alcool in mod regulat sunt mai susceptibile la infectii decat restul populatiei."Cei care beau mult au multe probleme, iar functia imunitara slaba este una dintre ele", spune imunoloaga Eleanor Riley de la Universitatea din Edinburgh, Marea Britanie, conform sursei citate.Aproximativ 10% dintre persoanele vaccinate cu serul Sputnik V nu dobandesc imunitate la COVID-19, iar cifra este similara si pentru alte vaccinuri. Inca nu se stie de ce se intampla acest lucru si nu s-a investigat daca alcoolul ar putea fi un factor.Omul de stiinta Alexander Gintsburg a spus ca 300 de grame de vodca - care contin in total aproximativ 120 de grame de alcool - suprima productia de anticorpi, dar un pahar de sampanie nu are niciun efect negativ din acest punct de vedere.Autoritatile sanitare ruse au indemnat, saptamana trecuta, persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 sa se abtina de la consumul de alcool 56 de zile, transmite agentia EFE."Doua saptamani inainte de imunizare (prima doza de vaccin - n.red.) trebuie categoric sa nu se consume (alcool). Formarea imunitatii inseamna 21 de zile intre cele doua injectii si alte 21 de zile dupa", asadar in total 56 de zile, a declarat Anna Popova, responsabila sanitara rusa, la postul de radio Komsomolskaia Pravda.Ea a subliniat ca cei care se vaccineaza trebuie sa aiba mare grija de organismul lor in acest interval de timp daca doresc sa-si intareasca sistemul imunitar in fata coronavirusului."Daca dorim sa avem sanatate si autoaparare (imunitara), atunci trebuie sa lasam organismul sa o formeze. Pentru aceasta, nici inainte, nici dupa, nici in timpul (vaccinarii nu trebuie sa se consume alcool - n.red.). Pur si simplu deloc si in niciun caz", a explicat responsabila sanitara rusa despre consumul de votca si alte bauturi alcoolice.