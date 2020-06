Un galatean a fugit din izolare ca sa-si vada familia, dar a fost prins si bagat in carantina. A facut scandal si a sarit pe geam

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati, vineri, in jurul orei 23:30, la un centru de carantina din judetul Galati a fost adus un barbat aflat intr-o stare avansata de ebrietate care nu a respectat masura izolarii la domiciliu si a plecat intr-o comuna invecinata pentru a-si vedea sotia si copiii.Ajuns la centrul institutionalizat de carantina, barbatul a devenit agitat si a inceput sa injure personalul medical si jandarmii, spunand ca el nu va ramane acolo si va incerca sa fuga."Dupa aproximativ 15 minute de la introducerea in centru, barbatul a incercat sa fuga prin escaladarea geamului camerei. Zgomotul facut de acesta a fost auzit de jandarmi , iar cand s-au indreptat in directia cladirii l-au vazut cazut, fara a da semne ca misca. La fata locului a fost solicitat un echipaj medical.Intre timp, barbatul si-a revenit din starea de inconstienta, iar la vederea personalului medical a inceput sa devina violent. Jandarmii l-au imobilizat, iar ambulanta l-a transportat la spitalul de urgenta pentru investigatii suplimentare", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca, in timpul investigatiilor medicale, barbatul a continuat amenintarile si injuriile aduse doctorilor si asistentelor din spital, fiind solicitat din nou un echipaj de jandarmerie.Oamenii legii au reusit sa il linisteasca, iar la finalizarea investigatiilor medicale l-au transportat in acelasi centru de carantina. Intrucat barbatul a amenintat ca in cazul in care nu i se va da drumul se va omori, autoritatile au decis transportarea acestuia la Spitalul de Psihiatrie, unde a fost internat.In cauza, jandarmii au intocmit actele de sesizare pentru zadarnicire a combaterii bolilor.Barbatul a fost amendat cu 6.000 de lei pentru proferarea de injurii si scandal in incinta unei unitati medicale si 200 de lei pentru proferarea de injurii.