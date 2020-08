Un important lider al comunitatii rrome din Buzau, dupa ce a avut COVID-19: Dracu' nu-i chiar asa de negru, pastrati-va optimismul

Iosif a povestit intr-o postare pe Facebook despre experienta sa si chiar daca spune ca simptomele au fost unele usoare a acceptat imediat internarea dat fiind ca de peste 17 ani sufera de o boala grava."Am trecut prin experienta Covid19!Totul a inceput acum aproape patru saptamani. Primele simptome le-a avut sotia mea, Nadia. Si asa cum se-ntampla in cele mai multe cazuri, nu ne-am gandit ca ar putea fi chiar covid si am incercat sa ne doftoricim singuri. Simptomele au fost usoare: temperatura pana in 38 de grade, putina tuse seaca, transpiratii nocturne. Era o boala pe care o puteam duce "pe picioare".Am avut totusi inspiratia sa ne izolam de restul familiei. Dupa o saptamana ne-am dus sa facem teste. Pentru amandoi au fost pozitive. Tinand cont de istoricul meu medical (leucemie cronica de vreo 17 ani), mi s-a propus internarea, pe care am acceptat-o, la Infectioase, la Garlasi.", scrie Calin Iosif in postarea sa pe reteaua de socializare.In ceea ce priveste experienta din spital, profesorul Calin Iosif spune ca a fost una pozitiva in ciuda informatiilor care circula si spune ca acum se simte destul de bine."Am stat exact 14 zile in spital. In ciuda situatiei, am avut o experienta pozitiva: cadre medicale prietenoase, atente, profesioniste, mancare de catering, buna, curatenie la un nivel decent. Multumesc pe aceasta cale doamnei dr. Raduta pentru profesionalism si implicare, ca si intregului personal medical de la Infectioase. Comorbiditatile de care se tot vorbeste sunt foarte individualizate in contextul bolii si nu constituie decat in situatii cu totul exceptionale un factor agravant", a mai spus Iosif.In incheiere Calin Iosif le transmite tuturor sa ia in serios aceasta boala si sa se protejeze corespunzator spunand in final ca totusi boala este una care se poate depasi:" Totusi, dracu' nu-i chiar asa de negru, pastrati-va optimismul si veti reusi sa depasiti mai usor situatia. Va urez numai bine!".