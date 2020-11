Incidenta cazurilor in Capitala este de 4,5. Patru judete au o rata de infectare de peste 5; Salaj a trecut de 6 la mie

Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 4,5 pentru Bucuresti.pentru judetul Salaj a fost inregistrata o rata a infectiilor de 6.01 la mie, fiind primul judet care trece acest prag. Urmeaza judetul CLuj, cu o incidenta de 5,95 la mie si Timis cu 5,76 la mie. De altfel, DSP Timisoara a transmis vineri o rata apropiata de 7 la mia de locuitori.Rate de infectare de peste 5 la mie sunt si in judetele Alba si Bihor.Judetele Arad si Sibiu au incidente de peste 4 la mia de locuitori, iar alte sapte judete sunt tot in scenariul rosu, cu incidenta de peste 3 la mia de locuitori.In scenariul galben sunt 24 de judete, iar in scenariul verde au mai ramas doar trei judete, Olt Tulcea si Vrancea.