Un mare spital privat din tara a fost transformat in unitate suport COVID

MedLife, cel mai mare operator privat din tara, a pus la dispozitia Ministerului Sanatatii cea mai mare unitate medicala a grupului din vestul tarii, potrivit unui anunt al companiei.Genesys Arad face parte din Sistemul MedLife din 2011, cand reprezentantii anuntau preluarea pachetului de 55%, iar valoarea tranzactiei se ridica la aproximativ 3 mil. euro. MedLife Genesys include un spital de mari dimensiuni, maternitate , ambulatoriu si laborator.Ulterior, MedLife si-a majorat participatia in actionariatul spitalului din Arad, pana la 68% in vara lui 2020."Venim in sprijinul autoritatilor statului pentru a lupta impreuna impotriva pandemiei de COVID-19 si punem la dispozitie intreaga unitate spitaliceasca ce include 20 de paturi cu prize de oxigen si 4 paturi ATI, asigurand spatiul, personalul medical, aparatura medicala de ultima generatie si logistica necesara desfasurarii activitatii de tip suport in aceasta perioada. Toata activitatea obisnuita a spitalului de pana acum se va opri, nu se vormai efectua nasteri si nici alte tipuri de operatii, cat timp acesta va fi parte din circuitul de spitale suport COVID", a spus Mihai Marcu, CEO si Presedinte MedLife Group.Pacientii cu alte afectiuni din Arad vor fi directionati catre spitalul Polisano din Sibiu, detinut de MedLife, cea mai apropiata unitate medicala din cadrul retelei private.Saptamana trecuta si Medicover, al treilea operator privat de sanatate, a anuntat ca transforma spitalul Pelican din Oradea in unitate COVID, la solicitarea Ministerului Sanatatii. Astfel, doua spitale mari din vestul tarii sunt la dispozitia autoritatilor, in contextul cresterii accelerate a numarului de cazuri de coronavirus si a presiunii pusa pe sistemul public de sanatate."Avem in plan sa investim resurse importante pentru proiecte dedicate reabilitarii pacientilor post COVID, sa crestem capacitatea de testare COVID prin deschiderea a noi laboratoare, sa continuam demersurile de cercetaresi sa dezvoltam programele de screening pentru pacienti cu o atentie sporita in zona de digitalizare si medicina personalizata", a mai spus Mihai Marcu.