Spitalul Judetean Buzau a inregistrat primul deces in randul angajatilor infectati cu noul coronavirus

Laurentiu Gabriel Gabora avea 43 de ani si lucra ca maseur in sectia de Neurologie a Spitalului Judetean Buzau. El a contractat virusul iar starea de sanatate i s-a agravat considerabil.De aproape doua saptamani el era internat in sectia de Terapie Intensiva, cu plamanii grav afectati.In pofida tuturor incercarilor medicilor de a-l salva, barbatul a fost rapus de coronavirus.Este primul deces inregistrat de la debutul pandemiei in randul angajatilor Spitalului Judetean Buzau.In sectia de Neurologie a SJU Buzau este activ un focar de coronavirus, fiind inregistrate mai multe cazuri de boala.In judetul Buzau, conform celei mai recente informari, de la debutul pandemiei s-au inregistrat 4824 de cazuri de Covid 19, dintre care 3493 de persoane s-au vindecat iar 132 au decedat.