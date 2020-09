Un medic care a tratat pacienti COVID-19 s-a infectat si este in stare grava. Prietenii cauta un donator de plasma

Este medic din linia intai inca de la inceputul pandemiei. A ingrijit si tratat sute de pacienti, iar acum el este cel care are nevoie de ajutor. Colegii si prietenii sai au facut un apel catre persoanele care s-au vindecat de coronavirus si pot dona plasma."Colegul nostru, Iulian Zaporojan se lupta pentru viata in sectia ATI a Spitalului Municipal, fiind internat cu forma severa de Covid-19! A salvat mii de vieti, fiind un medic exceptional si un coleg minunat! Daca ati trecut prin aceasta boala si ati avut norocul sa o depasiti cu bine, donati pentru a salva viata lui si a altor semeni mai putin norocosi!Donati sange pentru a salva vieti!", este apelul lansat in mediul online de colegii doctorului.Citeste si: