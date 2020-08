Un medic de 44 de ani din Timisoara a murit din cauza COVID-19. S-a infectat in urma cu trei saptamani

Potrivit apropiatilor, medicul a contractat virusul in urma cu trei saptamani."Astazi a decedat domnul Asistent Universitar Dr. Cristian Milicin, un medic tanar, de doar 44 de ani, care activa in propria clinica, din cauza COVID-19, infectat in urma cu mai putin de 3 saptamani.Nu l-am cunoscut personal, dar profesional a fost un medic foarte bun, puternic si sanatos, mereu dispus sa ajute pe cei din jur. E un eveniment oribil ce ne loveste pe toti ca un traznet si inca un mesaj pentru acei inconstienti care nu "cred" in acest virus nemernic.Intreg colectivul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara este alaturi de familie. Sincere condoleante din partea tuturor. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", se arata intr-un mesaj postat pe Facebook de unul dintre cunoscuti.