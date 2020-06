Un medic de familie din Dambovita si asistenta acestuia, testati pozitiv cu noul coronavirus

>. In data de 17 iunie 2020, care reprezinta cea de a saptea zi de la ultimul contact posibil infectant, D.S.P. Dambovita ii preleveaza medicului testul pentru SARS CoV-2, iar medicul se autoizoleaza la domiciliu pana la sosirea rezultatului. Confirmarea cazului a fost transmisa vineri, 19 iunie 2020", precizeaza comunicatul Directiei de Sanatate Publica Dambovita.



Dupa confirmarea rezultatului, medicul a fost preluat de un echipaj ISU si dusa la Sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, de unde a fost transferat la Spitalul ROL 2 Bucuresti. "Toate contactele directe de familie ale doamnei doctor au fost plasate in izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile. D.S.P. Dambovita continua ancheta epidemiologica pentru identificarea posibilelor contacte infectante directe ale medicului in desfasurarea activitatii de cabinet", transmit inspectorii sanitari.



Surse medicale au declarat ca cele doua cadre medicale sunt un medic de familie si asistenta acestuia, care au in grija pacienti din comuna Crangurile. Prima care a ajuns la spital a fost asistenta, o femeie in varsta de 45 de ani din Gaesti."In data de 13 iunie 2020, asistenta medicala se prezinta la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste cu stare generala usor modificata, generata de o alta afectiune medicala. Este testata SARS-CoV-2 cu rezultat pozitiv in ziua de 14 iunie 2020" a transmis Directia de Sanatate Publica Dambovita intr-un comunicat dat publicitatii sambata seara.Oficialii institutiei precizeaza ca dupa confirmarea faptului ca asistenta a fost infectata au fost dispuse masurile standard in urma anchetei epidemiologice pentru persoanele cu care femeia a intrat in contact."Ultima prezentare in cadrul CMI a fost in data de 11 iunie 2020, unde a purtat echipament de protectie standard, iar activitatea principala a fost de eliberare a retetelor medicale, fara a avea contact direct prelungit cu pacientii" pecizeaza DSP Dambovita. Desi asistenta a fost confirmata ca fiind purtator al SARS-Cov-2 inca din 14 iunie, medicul de familie a continuat sa se prezinte la cabinet, sustine presa locala. La randul lor, oficialii DSP Dambovita arata, in comunicatul transmis sambata, ca medicul nu a incalcat nicio prevedere facand acest lucru."In ceea ce priveste pe medicul din respectivul cabinet de medicina de familie, contact de serviciu al cazului confimat, aducem la cunostinta opiniei publice ca in conformitate cu metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus : <