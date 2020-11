Un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Deva a murit de COVID-19

"A fost o colega minunata, modesta si amabila cu toata lumea. Cand spitalul a fost carantinat si a fost nevoie sa facem echipe de medici care sa se ocupe de pacientii internati cu aceasta cumplita boala, Sabina a raspuns prezent, punand binele pacientilor inaintea binelui propriu. Am condus-o azi pe ultimul drum, dar o vom pastra mereu in memorie ca o buna colega, vesela si plina de viata", se arata intr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook a SJU Deva.Medicul Sabina Moca a absolvit Facultatea de Medicina si Farmacie din Timisoara in anul 1985, la specializarea Medicina Generala. Ulterior a obtinut competenta in Planificare familiala si a lucrat in SJU Deva din anul 1996.Ea este cel de-al treilea medic din judetul Hunedoara care isi pierde viata dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19.In aprilie doctorita Mirela Feier, de la Spitalul Brad, si in 13 noiembrie, medicul primar pediatru Emilia Biber, de la Spitalul Municipal Hunedoara, au decedat din aceeasi cauza.Citeste si: Povestea impresionanta a unei profesoare care s-a vindecat de COVID-19. A donat plasma chiar de ziua ei: "Sper ca acest gest sa fie un model si pentru altii"