Un medic de la Spitalul Municipal Dej a murit din cauza coronavirusului

Conducerea Spitalului Municipal Dej a anuntat sambata seara decesul sefei sectiei de neurologie. Carmen Ceaca, 50 de ani, a fost infectata cu COVID-19 si a murit dupa o luna in care a suferit in spitale , scrie monitorulcj.ro "In seara zilei de 5 decembrie, doamna dr. Ceaca Mocan Carmen, sefa sectiei de neurologie a Spitalului Municipal Dej, a pierdut lupta cu virusul SARS-Cov-2, dupa mai bine de o luna de suferinta, la doar 50 de ani", anunta purtatorul de cuvant al Spitalului Municipal Dej, prin intermediul unui comunicat."Suntem adanc intristati ca am pierdut dintre noi inca un medic profund dedicat pacientilor si profesiei sale, un om de o deosebita calitate, corectitudine si o inalta tinuta morala, o buna prietena. A lucrat la Spitalul Municipal Dej din anul 2001, in acesti aproape 20 de ani tratand si ajutand peste 10.000 de pacienti. Cu totii deopotriva, colegi si pacienti, ii vom simti lipsa", se mai arata in comunicatul unitatii medicale dejene.