Cum am ajuns sa avem un numar record de 1.289 pacienti COVID internati la ATI. Pericolele platoului de 8-9.000 de cazuri, in 24 de ore

Situatiile de la sectiile de vot

"Din pacate, situatia de la ATI va continua sa se agraveze si in perioada urmatoare. Daca luam in calcul aceasta stabilizare a numarului de imbolnaviri la 8-9.000 de cazuri, acest platou va genera un numar suficient de mare de pacienti care vor avea nevoie de Terapie Intensiva.Pe de alta parte, viteza cu care vin catre Terapie Intensiva este mult mai mare decat cea cu care ies si atunci de produce o disproportie de cei care au nevoie de Terapie Intensiva si capacitatea noastra in a-i prelua. Daca vom ramane pe un platou la 8-9.000 de cazuri, va genera o presiune si singura solutie pe a-i putea gestiona este sa crestem capacitatea in sectorul COVID, adica paturi din sectiile non-COVID vor fi detasate pentru pacientii cu coronavirus ", a declarat medicul, la postul B1 TV. In ceea ce priveste posibila infectare in timpul votului, acesta a declarat ca votul poate fi exercitat in siguranta, daca se tine cont de masurile de igiena si distantare sociala."Trebuie sa plecam de la realitate: prezenta noastra in sectia de vot este de scurta durata. Avem doua momente care pot crea probleme: daca se aglomereaza sectia si trebuie sa asteptam la rand, va trebui sa respectam distantarea fizica in spatiul exterior.In momentul in care ajungem in interior, recomandam sa folosim la intrare substantele de dezinfectare, astfel incat mainile sa fie curate, astfel incat sa nu transmitem particulele virale catre stampile si buletinele de vot si dupa ce incheiem procesul de vot sa ne dezinfectam la iesire.Daca respectam toate aceste reguli, inclusiv masca de protectie, cel mai probabil nu ne vom infecta nici pe noi si nici pe ceilalti", a explicat specialistul.Autoritatile au transmis duminica, 6 decembrie 2020, un nou raport dramatic. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 5.231 de cazuri noi si 134 de decese. La ATI sunt 1.289.