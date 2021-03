Un medicament antiviral pentru coronavirus se afla in teste. Produsul, cu efecte pozitive semnificative, va putea fi administrat pe cale orala

Testarile pe pacienti

Compania Merck a renuntat la sfarsitul lunii ianuarie dezvoltarea a doua potentiale vaccinuri impotriva COVID-19, dar isi continua cercetarile privind doua tratamente contra bolii. Unul dintre aceste medicamente este molnupiravir, dezvoltat impreuna cu compania americana Ridgeback Bio, noteaza Digi24.ro Medicamentul a redus semnificativ incarcatura virala la pacienti dupa cinci zile de tratament."Stiind ca exista o nevoie neacoperita de tratamente antivirale impotriva SARS-CoV-2, suntem incurajati de aceste rezultate preliminare", a declarat intr-un comunicat Wendy Painter, director medical la Ridgeback Biotherapeutics.Faza 2 a testarilor (studiile au trei faze inainte de posibila comercializare) a fost efectuata pe 202 pacienti nespitalizati, avand COVID-19 cu simptome. Nu a existat nicio alerta in termeni de siguranta, iar "dintre cele patru incidente grave raportate, niciunul nu a fost considerat in legatura cu medicamentul studiat", a precizat compania.Antigripale ca oseltamivir (Tamiflu) si zanamivir (Relenza) sunt uneori prescrise contra gripei sezoniere, dar cercetarile intampina dificultati in gasirea unui antiviral impotriva COVID-19.Merck lucreaza, de asemenea, la un tratament numit MK-711. Primele rezultate ale studiilor clinice arata o reducere cu peste 50% a riscului de deces sau de insuficienta respiratorie la pacientii spitalizati cu forme moderate pana la severe de COVID-19, a anuntat grupul la sfarsitul lunii ianuarie.