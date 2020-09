Un membru al Directoratului Transelectrica, infectat cu COVID-19

"In cursul zilei de astazi, 9 septembrie 2020, domnul Corneliu Bogdan Marcu, membru al Directoratului CNTEE Transelectrica SA, a informat telefonic conducerea Companiei cu privire la faptul ca in cursul serii de 8 septembrie 2020 si-a facut testul SARS COV2 si a fost depistat pozitiv, atat el, cat si sotia dumnealui, rezultatul primindu-l astazi, 9 septembrie, in jurul orei 12:00. Domnul Corneliu Bogdan Marcu s-a autoizolat acasa impreuna cu familia din cursul serii de 8 septembrie 2020", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, compania a informat Directia de Sanatate Publica, prin email, cu privire la aceasta situatie.In acelasi timp, Conducerea Transelectrica a dispus unele masuri menite sa asigure desfasurarea activitatii societatii in conditii de siguranta si protejarea personalului: o parte dintre salariatii identificati ca au intrat in contact direct in ultima perioada cu Corneliu Bogdan Marcu au fost testati in cursul zilei de miercuri, urmand ca celelalte contacte identificate sa fie testate pe parcursul zilei de joi.Reprezentantii companiei sustin ca toate testele facute au fost negative.Totodata, in seara zilei de 9 septembrie s-a facut dezinfectie prin nebulizare in sediul Executivului Companiei. De asemenea, au fost asigurate conditiile de lucru in regim de telemunca pentru un numar mai mare de angajati, astfel incat la birou sa fie prezent strict personalul a carui activitate nu poate fi desfasurata de la distanta.Potrivit companiei, de la inceputul pandemiei, la nivelul CNTEE Transelectrica SA au fost si sunt implementate o serie de masuri de protectie a personalului prin punerea la dispozitie a materialelor sanitare (masti, manusi, solutii dezinfectante), inclusiv prin masurarea zilnica, la inceperea programului, a temperaturii corporale a salariatilor.