Un milion de americani au fost vaccinati contra COVID-19. Imunolog: SUA ar putea ajunge la un nivel de imunizare de 70-85% pana la vara

"Statele Unite au incheiat astazi o etapa preliminara, dar cruciala. Autoritatile locale au raportat acum ca peste un milion de persoane au primit prima lor doza de vaccin anti-COVID-19", a comunicat Robert Redfield, in contextul in care saptamana trecuta au fost distribuite trei milioane de doze.Dr. Moncef Slaoui, consilier principal in cadrul programului guvernamental de imunizare, a declarat insa reporterilor ca obiectivul imunizarii a 20 de milioane de persoane pana la sfarsitul anului "probabil nu va fi atins".Statele Unite isi propun sa imunizeze 100 de milioane de persoane pana la sfarsitul primului trimestru al anului 2021 si alte 100 de milioane inainte de sfarsitul celui de-al doilea trimestru.Doua vaccinuri, produse de Pfizer / BioNTech si Moderna, au fost aprobate pana acum pentru distribuire de catre autoritatile sanitare din Statele Unite, care au inceput campania de vaccinare pe 14 decembrie.Imunologul Anthony Fauci a estimat ca daca operatiunea de vaccinare a populatiei americane va decurge fara probleme, SUA ar putea ajunge la un nivel de imunizare de 70-85% pana in vara anului 2021.Potrivit estimarilor expertului, persoanele prioritare, cele care traiesc in casele de batrani, personalul medical, lucratorii din domeniile esentiale sau persoanele cu risc ar urma sa fie vaccinate pana in luna martie sau inceputul lunii aprilie.Totodata, casatoriile ar putea fi reluate in mod normal pana in iunie sau iulie 2021, a mai lasat sa se inteleaga dr. Fauci.