Un nou container pentru decedatii COVID-19, adus la spitalul judetean din Sibiu. Este judetul cu cea mai mare rata de infectari

Noul container, donat de un cetatean, este prevazut cu o instalatie de climatizare montata de o companie cunoscuta din industria alimentara, pentru a asigura temperatura si conditiile optime pentru pastrarea cadavrelor, a precizat joi, pentru Agerpres, directorul administrativ al unitatii spitalicesti, Robert Fotache."La primul container nu s-a putut pune sistemul de climatizare pentru ca nicio firma nu a vrut sa intre in curtea spitalului si atunci am apelat la un prieten care ne-a pus la dispozitie un container, iar firma Scandia ne-a venit in ajutor si ne-a montat climatizarea unde era containerul", a declarat directorul Robert Fotache.Potrivit sursei citate, in acest moment exista doua containere pentru decedatii COVID-19 langa morga SCJU, insa doar unul este momentan ocupat. Directorul administrativ a spus ca a fost adus al doilea container, cu conditii optime, pentru a face fata, daca numarul de decese din cauza noului coronavirus va mai creste.Primul container de langa morga spitalului nu este prevazut inca cu nicio instalatie de asigurare a temperaturii corespunzatoare, din cauza ca nicio firma nu a dorit sa monteze climatizarea, de teama ca nu cumva angajatii sa se infecteze cu noul coronavirus, a mai aratat Robert Fotache."O sa incercam sa punem si acolo (in primul container n.r.) instalatie de climatizare", a anuntat Robert Fotache.Cei mai multi pacienti COVID-19 din judetul Sibiu sunt tratati in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, unde exista si cele mai multe paturi ATI, 12, potrivit datelor spitalului.Judetul Sibiu inregistreaza o rata a infectarii de 9,01 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, in crestere usoara fata de ziua precedenta cand a avut 9 la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategica.