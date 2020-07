Un nou focar la o maternitate privata din Timisoara. Cinci asistente, depistate cu COVID-19

Potrivit reprezentantilor maternitatii private din Timisoara, asistentele depistate pozitiv au facut un test de rutina."Au fost depistati in urma screening-ului de rutina desfasurat de spital, sunt asimptomatici si se afla momentan in autoizolare voluntara la domiciliu, sub supraveghere medicala continua. Persoanele confirmate pozitiv nu sunt din randul medicilor si nu deservesc maternitarea sau spitalul, fiind din zona de Ambulator. Prima masura luata a vizat ancheta epidemiologica, urmand identificarea si izolarea imediata tuturor persoanelor care au intrat in contact cu acestia. Simultan, s-a urmat procedura aprobata de Ministerul Sanatatii in astfel de cazuri: au fost instiintate autoritatile si s-au aplicat procedurile de dezinfectie riguroase prevazute in protocoalele de siguranta. Vom continua testarea intregului personal conform planului intern de screening", a transmis Cristiana Vago, Manager Comunicare al Spitalului Premiere.La nivelul judetului Timis mai sunt confirmate in ultimele zile alte trei focare, la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, la Spitalul Municipal Timisoara si la o societate de procesare a carnii.Miercuri au fost raportate 23 de noi imbolnaviri, iar numarul total de cazuri confirmate in judet a ajuns, in prezent, la 639.La nivel national, numarul de imbolnaviri a trecut de 34.000.