Un nou-nascut de la Maternitatea Buzau a fost confirmat cu COVID-19

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Buzau, Adriana Bunila, nou-nascutul a fost testat pentru coronavirus imediat dupa ce a venit pe lume, in Maternitatea Buzau, pentru ca mama lui, in varsta de 23 de ani, fusese diagnosticata cu COVID-19.Rezultatul testului a venit miercuri si a aratat ca si bebelusul este infectat. Copilul este izolat intr-un incubator in sectia de Neonatologie si urmeaza, cel mai probabil, sa fie transportat la un spital din Bucuresti. Starea copilului este buna.Mama lui este internata in Spitalul din Ramnicu Sarat. Ea provine din focarul de la Ramnicelu, localitate aflata in carantina dupa confirmarea mai multor cazuri de COVID-19 si dupa refuzul unora dintre localnici de a fi testati, desi aveau simptome de boala.In judetul Buzau sunt 148 de cazuri de infectare cu coronavirus, 15 fiind cadre medicale de la Spitalul Judetean si de Policlinica "Nicolae Titulescu". Judetul nu inregistreaza niciun deces in randul bolnavilor de COVID-19.